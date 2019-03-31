Afyonkarahisar'ın Evciler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Dede Savaş kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Dede Savaş bin 387, CHP adayı Saim Özer 978, Saadet Partisi adayı Rabia Fatma Gümüşkanat 2 oy aldı.-Savaş'ın özgeçmişi27 Mart 1968 Evciler doğumlu. İlk ve ortaokulu Evciler'de, lise eğitimini Denizli'de tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.Savaş, evli ve üç çocuk babasıdır.