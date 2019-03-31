Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar
'ın İhsaniye
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mevlüt Küçük
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mevlüt Küçük bin 35, CHP
adayı Tunay Türkmen
861, MHP
adayı Şaban Çabuk
691 oy aldı.
-Küçük'ün özgeçmişi-
Mevlüt Küçük, 1968 İhsaniye doğumlu. Lise mezunu olan Küçük, İhsaniye'de yıllarca ticaretle uğraşmış ve çeşitli sivil toplum kuruşlarında görev aldı.
2009'da AK Parti İhsaniye İl Genel Meclisi (İGM) üyesi seçilen Küçük, evli ve 3 çocuk babası.
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Kaynak: AA