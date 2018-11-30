Afyonkarahisar'ın İlk Nüfus Sayımı Bilgileri Kitaplaştırıldı

Afyonkarahisar
'da eğitimci yazar Kadir Kargı
, 1838-1839 yılları arasında il merkezinin ilk nüfus sayımı verilerini kitap haline getirdi.
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basımı yapılan kitap için Kültür ve Sanat Merkezi'nde tanıtım ve imza günü düzenlendi.
Törende konuşan Kargı, kitapta Afyonkarahisar ile ilgili çok önemli nüfus bilgilerinin olduğunu söyledi.
Kitabın Afyonkarahisar'da 1838-1839 yılları arasında yapılan ilk nüfus sayımını kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yıllar ikinci Mahmut dönemi. Kitapta Afyonkarahisar merkezinde yapılan nüfus sayımının bilgileri var. O dönemde 46 mahalle varmış. Bunlar mevcut kitapta. Bu mahallelerin isimleri halen günümüzde de çoğu kullanılıyor. Bu nüfus sayımı o dönemde daha çok asker tespiti amacıyla yapıldığından dolayı yapılmış. Çünkü o dönemde Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştı. Yeni bir ordu kuruluyordu. Acaba mevcut asker durumu nedir diye bu amaçla yapılmış bir sayım. Bundan dolayı bilgelerde Müslüman olan erkeklere ait bilgiler var. Biz de o kayıtları Türkçeye çevirerek derlemesini yaptık."
Kargı, o dönemde soyadı kanunu olmadığı için ailelerin lakaplarla anıldığına değinerek Afyonkarahisarlıların bu kitaptan dedelerinin daha eski bilgilerine ulaşabileceğini belirtti.
"Tarihi devamlılığın sürdüğünü görüyoruz"
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
ise, kitabın belediye kültür yayınlarından çıkan 58'inci eser olduğunu ifade etti.
Kitapta ilk kez yapılan nüfus sayımının defter haline getirilmiş bilgileri Türkçeleştirilerek bir araya getirildiğini aktaran Çoban, şöyle konuştu:
"Kitap, çok güzel bilgiler içeren bir kitap oldu. Kitap Osmanlının son zamanlarındaki ve Türkiye
'deki ilk nüfus sayımı olması, bu defterlerin ilk defa günümüz Türkçesiyle halkımıza kazandırılması, bence önemli bir çalışma. 46 mahallemiz var nüfus bilgileri olan. Mahallelerimizin isimleri kitabımızın ilk sayfalarında yer alıyor. Bu isimlere baktığımız zaman, tarihi devamlılığın sürdüğünü görüyoruz. Ben bu çalışmanın Afyon tarihi açısından önemli bir eser olduğunu düşünüyorum."
Konuşmaların ardından yazar Kargı, Belediye Başkanı Çoban
'a imzalı bir kitap hediye etti. Kargı, imza gününe katılan kitapseverlerin de kitaplarını imzaladı.