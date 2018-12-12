Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde Kar Yağışı Başladı

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:57



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:57

Türkiye'nin bazı şehirlerindee olduğu gibi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının ardından ilçe beyaz örtüyle kaplanırken, park alanlarında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.İscehisar ilçesinde kar yağışı çoğu vatandaş tarafından mutlulukla karşılandı. Vatandaşlar mahsullerin ve tarlaların bereketlenmesi ve toprağın suya olan gereksinimi ile hastalıkların önlenmesi, mikropların kırılması nedeni ile kar yağısının önemli olduğuna vurgu yaptılar.Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşları uyararak kar yağışının devam edeceğini, vatandaşların ve öğrencilerin don olaylarına karşı dikkatli olmalarını ve kayma, düşme gibi durumlara karşı tedbirli davranarak hareket edilmesi gerektiği belirtti.İscehisar Belediyesi'nin de mevsimsel hava olaylarına karşı kar yağışı, don ve diğer olaylara karşı 7 gün 24 saat ekiplerini hazır ettiği, herhangi bir olumsuzluk karşısında vatandaşların İscehisar Belediyesi ihbar hattına her türlü olayları görüntülü ve mesaj şeklinde iletilerek anında müdahale edilebileceğini belirtildi. - AFYONKARAHİSAR