Afyonkarahisar'ın Kışa Özel Lezzeti: "Kaymak Dolması"

Kaynak: AA

CANAN TÜKELAY - Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar'da sadece kış aylarında üretilen "kaymak dolması"na her yıl ilgi artarken, il dışından da talep geliyor.Günde yaklaşık 50 ton lokum üretilen kentte sadece kış aylarında çıkan "kaymak dolması", kentte yaşayanların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.Kaymak dolması üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarına özel ürettikleri bu ürünün ilk kez büyük dedeleri Salih Şeker tarafından 1901 yılında bulunduğunu söyledi.Afyonkarahisar'ın simgesi haline gelen kaymaklı şeker ve lokumun yanında kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan dolmayı da dedelerinden öğrendikleri haliyle yapmaya devam ettiklerini anlatan Altınay, "Kaymak dolmasının içerisinde saf manda sütünden yapılmış, şehrimizin meşhur süt kaymağı bulunur, dışı ise Afyonkarahisar şekeri diye bilinen şekerle kaplanmıştır." dedi."Üç dört gün içerisinde tüketmek gerekir"Kaymak dolmasının soğuk günlerde tüketilmesi gerektiği için sadece kışın yapıldığına işaret eden Altınay, şöyle devam etti:"Kaymak dolmasını sadece soğuk havalarda, 4-5 ay yapıyoruz. Yazın havaların sıcak olmasından dolayı kaymak çabuk eriyor, bu da ürünün çabuk bozulmasına neden oluyor. Bu ürünü üç dört gün içerisinde tüketmek gerekir. Müşterilerimiz kış aylarında sipariş verip bizden kaymak dolması yapmamızı talep ediyor. Kaymak dolması ilk yapıldığı gün tüketilmez çünkü dışının şekeri ilk çıktığı gün sert olur. İçindeki manda kaymağı bir gün süreyle dışındaki şekeri yumuşatır. Yenme kıvamı bir gün sonradır. Dışındaki şeker de kaymağı gibi yumuşak bir kıvam alır."Altınay, kış geldiğinde kaymak dolması siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını dile getirerek şunları kaydetti:"Dedelerimizden, babamızdan gördüğümüz ölçüde kalitesini bozmadan, bu ürünü firmamızın özel çeşidi olarak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Hem ilimizden hem de yurt içinden yoğun talep oluyor. Biz de kargoyla gönderiyoruz. Kaymak dolmasının kilosu 30 liradan satılıyor. Tam bir enerji deposu."