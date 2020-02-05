Afyonkarahisar'ın Ocak ayı ihracatı 28 milyon 819 bin dolar oldu

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kentin 2020 yılı Ocak ayı ihracatının 28 milyon 819 bin dolar olduğunu açıkladı. Serteser, "2019'un Ocak ayında 29 milyon 121 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl aynı ayda 28 milyon 819 bin dolar olmuştur. 2019'un Ocak ayında 75 ülke 3 Serbest Bölge'ye ihracat yapılırken, 2020 yılı Ocak ayında 80 ülke 1 Serbest Bölge'ye ihracat gerçekleştirilmiştir" dedi.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kent ihracatının 2020 yılının Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,04 gerilediğini belirtti. 2020 yılının Ocak ayında Afyonkarahisar'dan en çok Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapıldığını aktaran Serteser, "İlimizden Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 gerileyerek 4 milyon 492 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızda ikinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne bu yılın Ocak ayında 4 milyon 146 bin dolarlık dış satım yapılmıştır. Çin'e gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artmıştır. İlimizden yapılan ihracatta üçüncü sıradaki Kuveyt'e bu yılın Ocak ayında 2 milyon 319 bin dolarlık dış satım yapılmıştır" diye konuştu.



"Sektörlere göre dağılımda madencilik önde"



İhracatta öne çıkan sektörler hakkında da bilgi veren Serteser, "Daha önce sıklıkla belirttiğimiz gibi çoğunluğu mermer olan madencilik ürünleri ihracatımızda lokomotif bir rol üstleniyor. Madencilik ürünlerinin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,75 artarak 17 milyon 514 bin dolar olmuştur. İhracat yapan sektörler arasında ikinci sırayı, çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü almıştır. Bu sektörde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 düşüş yaşanmış ve 4 milyon 874 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu istatistik, Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurmasının meydana getirdiği sorunların devam ettiğini göstermektedir. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ise bu yılın Ocak ayında 2 milyon 9 bin dolarlık dış satım ile en çok ihracat yapan üçüncü sektör olmuştur" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA