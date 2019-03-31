31 Mart 2019, 20:59
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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Bozkurt kazandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Bozkurt kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Bozkurt 4 bin 317, MHP adayı İbrahim Yıldız 2 bin 500, CHP adayı Ekrem Özsoy bin 492 oy aldı.

Bozkurt'un öz geçmişi-

1969 Afyonkarahisar Şuhut doğumlu. İlköğrenimini Şuhut Zaferyolu İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Şuhut İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu.

Recep Bozkurt evli ve üç çocuk babasıdır. Recep Bozkurt, AK Parti, Afyon, Şuhut, Güncel
Kaynak: AA