Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/afyonkarahisar/' title='Afyonkarahisar'>Afyonkarahisar</a>'ın Şuhut ilçesinde belediye başkanlığını <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-bozkurt/' title='Recep Bozkurt'>Recep Bozkurt</a> kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, <a class='keyword' href='/recep-bozkurt/' title='Recep Bozkurt'>Recep Bozkurt</a> 4 bin 317, MHP adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ibrahim-yildiz-2/' title='İbrahim Yıldız 2'>İbrahim Yıldız 2</a> bin 500, CHP adayı <a class='keyword' href='/ekrem-ozsoy/' title='Ekrem Özsoy'>Ekrem Özsoy</a> bin 492 oy aldı.<br><br>Bozkurt'un öz geçmişi-<br><br>1969 <a class='keyword' href='/afyonkarahisar/' title='Afyonkarahisar'>Afyonkarahisar</a> Şuhut doğumlu. İlköğrenimini Şuhut Zaferyolu İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Şuhut İmam Hatip Lisesinde tamamladı.<br><br>1987 yılında girdiği <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-universitesi/' title='İstanbul Üniversitesi'>İstanbul Üniversitesi</a> Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu.<br><br>Recep Bozkurt evli ve üç çocuk babasıdır.