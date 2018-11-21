Afyonkarahisar Kar Yağışına Hazır

Afyonkarahisar
Karayolları 31. Şube Şefi Yalçın Özgür
, Afyonkarahisar'da 727 kilometrelik kara yolu ağında 9 ekip ve 90 kişiyle kar mücadelesi vereceklerini söyledi.
Özgür, Karayolları 31. Şube Şefliğinde düzenlenen kış sezonu açılışında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Karayolu ağında 435 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere 727 kilometrelik bir yol ağı olduğunu anımsattı.
Kış aylarındaki çalışmalarda 20 kar küreme aracı ile çalışmalara katılacaklarını ifade eden Özgür, şunları kaydetti:
"Kar kürüme araçlarının yanında 6 tane greyderimiz, 6 tane yükleyicimiz var. 90 personelle kar mücadelesini yürüteceğiz. Bu araçlarımı merkezde 3, 6 tanede bakım evinde olmak üzere 9 ekiple yolların açık kalması için çalışacağız. Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmanın bir fazlasını daha gayretli bir şekilde yapıp, kazasız bir kış geçirmeyi hedefliyoruz. Afyonkarahisar olarak 727 kilometrelik bir yol ağımız var. Bunun 435 kilometresi bölünmüş yol, toplamda bin 160 kilometre iki yönlü yolumuz bulunuyor. Kar mücadelesinde önce bıçakla karı kürüyüp, buzlanmayı da önlemek için tuzlama yapacağız."
Sezon açılışına katılan Karayolları Konya
Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu
da kış sezonunun kazasız belasız geçirilmesi temennisinde bulundu.
Kış sezonu açılış merasimi yapılan duayla sona erdi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:18