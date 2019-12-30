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Afyonkarahisar kar yağışıyla beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR kent merkezinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti.

30.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:15 Afyonkarahisar kar yağışıyla beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR kent merkezinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Kent merkezi beyaza büründü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nün pazar gecesi başlayacağını duyurduğu kar yağışı, Afyonkarahisar'da dün akşam hafif şekilde başladı ancak sabaha doğru şiddetini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santime ulaşırken, kent halkı sabah bembeyaz bir manzarayla uyandı. Kar yağışının devam ettiği Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı da 2 derece seviyesine geriledi.

Afyonkarahisar Belediyesi temizlik ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren yol ve kaldırımlarda temizlik ve kar kürüme çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için önlemlerini artırırken, araçlarında kar lastiği bulunmayan vatandaşlara yönelik de denetimlerini sıklaştırdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, Afyonkarahisar il merkeziyle ilçe, belde ve köylerde de kar yağışı yaşandığını belirterek, il genelinde 28 farklı noktada oluşturulan istasyonlarda makine ve ekipmanların hazır tutulduğunu, ayrıca insan gücü konusunda da tüm hazırlıkların tamamlanarak olası yol kapanmalarına hızlı müdahale için hazır bekletildiklerini söyledi. Toy, il genelinde ilçe, belde ve köy yollarının tamamının açık olduğunu ve vatandaşların yaşamını etkileyecek bir durumun yaşanmadığını söyledi.

Kar yağışının devam ettiği Afyonkarahisar'da eğitimin aksamadığı belirtildi.



Sabah, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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