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Afyonkarahisar kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

Kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulunduAFYONKARAHİSAR'da, kiralık olan müstakil evdeki çuvalın içinde, çürümüş erkek cesedi bulundu.

20.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:10
Kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu
AFYONKARAHİSAR'da, kiralık olan müstakil evdeki çuvalın içinde, çürümüş erkek cesedi bulundu.
Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evden kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye verdi. Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin, erkeğe ait olduğu belirlendi. Erkeğin yabancı uyruklu olabileceği belirtildi. Çürümüş cansız beden, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Afyonkarahisar kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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