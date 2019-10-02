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Afyonkarahisar kuş cenneti acıgöl'de flamingo şöleni

Kuş cenneti Acıgöl'de flamingo şöleniAfyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki kuş cenneti Acıgöl'de toplanan flamingolar görsel şölen oluşturdu.

02.10.2019 12:27Afyonkarahisar kuş cenneti acıgöl'de flamingo şöleni
Kuş cenneti Acıgöl'de flamingo şöleni
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki kuş cenneti Acıgöl'de toplanan flamingolar görsel şölen oluşturdu.
Türkiye'nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Başmakçı'daki Acıgöl sonbaharın gelişiyle kuşların uğrak yeri oldu. Özellikle flamingolar başta olmak üzere taykuşu, akça cılıbıt, kılıçgaga ve gülen sumru gibi kuşlar Acıgöl'de son dönemde sıklıkla görülüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından flamingoların gölün üzerindeki uçuşları ve suyla dansı havadan görüntülendi. Flamingoların yarattığı görsel şölen hayran bıraktı.

Başmakçı, Türkiye, Acıgöl, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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