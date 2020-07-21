AFYONKARAHİSAR Lavanta tarlası uğrak yeri oldu

Lavanta tarlası uğrak yeri oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Muhammet Çağlayan'a ait lavanta tarlası hem alternatif ürün hem de fotoğraf severlerin uğrak yeri oldu.

Sandıklı'ya bağlı Kızılca Köyü'nde yaşayan Muhammet Çağlayan, 2016 yılında Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün alternatif ürünleri ilçede yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği 'Lavanta Projesi' kapsamında hibe olarak aldığı 6 bin lavanta fidesini 20 dekarlık tarlasına dikti. Çağlayan, kuru ve sulanmayan arazisinde yetişen lavantalardan yılda 12 ton ürün hasat etmeye başladı. Kaymakam Eflatun Can Tortop beraberinde eşi Reyhan Tortop, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman ile lavanta tarlasında incelemede bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçedeki vatandaşlar ve çevreden gelenler de tarlada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, Burası kıraç bir bahçe. Sahibi Muhammet Bey burayı eskiden bir yıl buğday ya da arpa ekip, ertesi yıl nadasa bırakıyormuş. Şimdi de lavanta yetiştirmiş. Lavantanın da sevdiği böyle verimsiz kıraç topraklarmış. Gelirinden de memnun olduğunu ifade etti. Biz de memnun olduk. Tarlada arılar da çalışıyor. Arıcılık için de elverişli. Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin çalışmaları kapsamında lavanta konusuna biraz daha fazla eğileceğiz. Kıraç tarlası olan üreticilere lavanta ekimi konusunda tavsiyem olur. Bir sene boş bırakacağına hesap kitap ortada. Kıraç araziler lavanta ile değerlendirilirse bireysel ekonomiye de ülke ekonomisine de katkıda olur dedi.