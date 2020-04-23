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AFYONKARAHİSAR Mahalle ve köylerdeki çocuklara hediye dağıttılar

Mahalle ve köylerdeki çocuklara hediye dağıttılarAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakamlık ve Sandıklı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortak çalışma kapsamında süsledikleri araçlarla köy ve mahalleleri dolaşarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

23.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:06
Mahalle ve köylerdeki çocuklara hediye dağıttılar
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakamlık ve Sandıklı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortak çalışma kapsamında süsledikleri araçlarla köy ve mahalleleri dolaşarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Sandıklı Kaymakamlığı ve Sandıklı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklaşa 'Sevgi Yılı' projesi başlattı. Proje kapsamında ekip, süsledikleri araçlarla mahalle ve köyleri dolaşarak evlerinden çıkamayan öğrencilere hediye paketleri verdi. Başarılı 30'a yakın öğrenciye verilen hediye paketleri içerisinde Atatürklü tişört, Türk bayrağı, balon, Yasin-i Şerif ve yaş pastalar yer aldı. Hediyeleri dağıtan personel maske takarak, sosyal mesafeyi korurken, şiir ve İstiklal Marşı okuyan öğrencileri dinleyerek bayramlarını kutladı.
23 Nisan'da çok mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden Ecrin Esila, aldığı 23 Nisan hediyelerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Sandıklı Organize Sanayi Müdürü Cem Yavuz, "Sevgi yılı 23 Nisan'a denk gelmesiyle içinde Atatürklü tişört, Türk bayrakları, balonlar ve Ramazan ayının girmesi nedeniyle Yasin-i Şerif koyarak hediye paketi haline getirdik. Sevgi yılı, Ramazan ve 23 Nisan dolayısıyla bu paketleri mahalle ve köylerimizdeki çocukları vererek onları sevindiriyoruz" dedi. AFYONKARAHİSAR Mahalle ve köylerdeki çocuklara hediye dağıttılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaymakamlık, Sandıklı, Afyon, Güncel , Haber
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