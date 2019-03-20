Afyonkarahisar Malkoç Tarihimizi Unutmayalım, Biz Unutsak Bile Elin Adamı Bize Hatırlatıyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
, "Bazı şeyleri unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım, biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor" dedi. Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Hukuk Fakültesi
Ombudsmanlık Topluluğu tarafından 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konferansı düzenlendi. Atatürk
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe Afyonkarahisar
Valisi Mustafa Tutulmaz
, AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk
, Adli Yargı Adalet Komisyonu
ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar
Köken, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak
, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, STK
temsilcileriyle çok sayıda öğrenci katıldı.
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'da cuma günü iki camiye gerçekleştirilen ve 50 Müslüman'ın yaşamını yitirdiği katliamla ilgili konuşan Şeref Malkoç, "Bu katliam dünyadan, insan hakları savunucularından, Türkiye
'de en küçük şey olduğunda kıyameti koparanlardan yeterince tepki görmedi. Tabii ki bunu sorgulayacağız, soracağız özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gittiğimiz her toplantıda yüzlerine söyleyeceğiz. Bu bizim görevimiz, bir hukukçu olarak, bir insan hakları savunucusu ve bu milletin bir ferdi olarak görevimizi yapacağız" dedi.
'DEDELERİ DENEDİLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALDILAR'
Bu katliamda dikkat çeken bir şey olduğunu vurgulayan Şeref Malkoç, "Silahın üzerine enteresan şeyler yazılmış. 1683 yazmış mesela. Biz kendi tarihimizdeki 1683'ü neredeyse unutmuşuz ama Müslümanları katleden elin adamı unutmamış. Diyor ki '1683 Türklerin Viyana
'da bozguna uğradığı tarihtir, yine bozguna uğratacağız.' Biz bile unutmuşuz bu tarihi. ya da silahın üzerine 'Miloş' yazmış. Bakıyorsunuz ki Kosova
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'ı şehit eden katilin adı. Biz bazı şeyleri unutsak bile bazı insanlar ve milletler unutmuyor. Hedefine koymuş, özellikle Ayasofya
olmak üzere, ülkemizdeki minarelerini yıkacaklarmış. Geçmişte, dedeleri denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. En son Çanakkale
'de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu, bildirmiyor mu? Bazı şeyleri unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım, biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor" diye konuştu.
Konferans plaketlerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
Afyon, Şeref Malkoç, Güncel
Kaynak: DHA