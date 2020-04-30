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AFYONKARAHİSAR-Mehterden vatandaşa moral konseri

Mehterden vatandaşa moral konseriAFYONKARAHİSAR Belediyesi mehter ekibi, mahalle mahalle gezerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara hem moral konseri verdi hem de 'evde kalın' çağrısı yaptı.

30.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:09
Mehterden vatandaşa moral konseri
AFYONKARAHİSAR Belediyesi mehter ekibi, mahalle mahalle gezerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara hem moral konseri verdi hem de 'evde kalın' çağrısı yaptı.
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında belediyenin mehter ekibi, geleneksel kıyafetleriyle evlerinden çıkamayanlar için marşlar seslendirdi. Marşları duyan herkes evlerinin balkonlarından alkışlarla ve dualarla mehtere eşlik etti. Etkinliğin Ramazan ayı boyunca iftarın ardından gerçekleştirileceği belirtildi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, koronavirüsle mücadele sürecinde evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Koronavirüsle mücadele sürecinde halkın moral ve motivasyonunun üst düzeyde tutulması gerektiğine dikkati çeken Başkan Zeybek, Bu süreçte şehrimizde gündem oluşturan etkinlikler yaptık. Amacımız, halkımızın moralini yükseltmek. Geçen yıl muhteşem bir Ramazan ayı geçirmiştik, bu yıl bunlardan mahsur kaldık. Halkımızdan büyük talep var, Ramazan ayı boyunca iftarın ardından ulaşabildiğimiz mahallelerde halkımızı mehter marşlarıyla buluşturacağız. Mehter bizim tarihi geçmişimizi canlandıran olmazsa olmazlarımızdan. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. AFYONKARAHİSAR-Mehterden vatandaşa moral konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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