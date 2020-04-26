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Afyonkarahisar Merdivenden düşen otizmli Kevser, yaşamını yitirdi

Merdivenden düşen otizmli Kevser, yaşamını yitirdiAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, merdivenden düşüp, başını sert zemine vuran otizmli Kevser Karakaya (12), hayatını kaybetti.

26.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:02
Merdivenden düşen otizmli Kevser, yaşamını yitirdi
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, merdivenden düşüp, başını sert zemine vuran otizmli Kevser Karakaya (12), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Menteş köyünde meydana geldi. Ali ve Hatice Karakaya çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan ve otizm tanısı olan Kevser Karakaya, iddiaya göre dengesini kaybederek merdivenden düştü. Başını sert zemine vuran Kevser Karakaya, ağır yaralandı. Yaralı çocuk, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kevser Karakaya'nın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konurken, savcılığın olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Afyonkarahisar Merdivenden düşen otizmli Kevser, yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sandıklı, Karakaya, Menteş, Sabah, Güncel , Haber
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