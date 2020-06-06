AFYONKARAHİSAR Mermer tozunda birçok kimyasal var

Mermer tozunda birçok kimyasal varAfyonkarahisar Mermer Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahile döktüğü mermer tozunun insan sağlığı için tehlikeli olduğunu söyledi.

06.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:11
Mermer tozunda birçok kimyasal var
Afyonkarahisar Mermer Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahile döktüğü mermer tozunun insan sağlığı için tehlikeli olduğunu söyledi. Alimoğlu, fabrikada yapılan işlem sırasında mermer tozunun içine birçok kimyasal karıştığını söyledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otel işletmesi, beyaz görünüme dönüştürmek için sahile mermer tozu döktüğü için rekor cezaya çarptırıldı. Mermer üretiminin kalbi olan Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Mermer Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, sahile dökülen mermer tozunun insan sağlığı için zararlı olduğunu kaydetti. Mermer üretiminde çeşitli malzemelerin kullanıldığını ve kimyasal kullanımı da yapıldığını belirten Alimoğlu, "Mermer tozu mikro bir tozdur. Mermer bloklarını kesim esnasında elde edilen bir tozdur. Fabrika içerisinde bu blokları keserken elmas bıçaklar kullanıyoruz. Kesim esnasında yıpranan elmas bıçakların artıkları bu toza karışıyor. Üretim esnasında mermerin yüzeylerini parlatmak için silim yapıyoruz ve bu silim işleminde abrasiv (aşındırıcı) kullanıyoruz. Abrasivlerin artıkları bu toza karışıyor. Bu tozu fabrikalarda su kullanımını azaltmak için çökertiyoruz. Bu işlem sırasında da flograd diye bir kimyasal madde kullanıyoruz. Kısacası elmas bıçak artığı, abrasiv artığı ve flograd ile birleşen mermer tozunda bir çok kimyasal madde var" diye konuştu.
'MERMERİN ÖZÜ KİREÇ TAŞI AMA TOZUNDA KİMYASALLAR VAR'
Afyon mermeri, Burdur beji mermerin tozunun ayrı özellikleri, traverten tozunun ayrı özelliği olduğunu aktaran İbrahim Amioğlu, "Mermer tozunu bir yerde dolgu malzemesi olarak kullanmak insan sağlığı açısından tehlikeli. Özellikle deniz kenarında kullanılması çok daha tehlikeli olabilir. Mermerin öz kendi tozu ise bu bildiğimiz kireç anlamına gelir. Çünkü mermer bildiğimiz kireç taşı. Mikropları öldürür, yararlıdır, ağaç gövdelerine de sürülen bir maddedir. Ancak içinde bulunan kimyasallar ve karışımlar nedeniyle deniz kenarında kullanılabileceğine inanmıyorum" dedi.
'TAHSİS EDİLEN ARAZİYE DOLGU OLARAK DÖKÜYORUZ'
Mermer fabrikalarının üretim esnasında elde ettiği mermer tozunu ilde bulunan çimento fabrikasına verdiklerini ifade eden Alimoğlu, "Afyonkarahisar'da çimento fabrikası olunca biz tozunu çökertip kuruttuğumuz zaman ücretsiz bizden alıyor. Kendimiz bu tozu araçlarımızla fabrikaya götürüp teslim ediyoruz. Fabrikaya götürmeyen firmalar için de Organize Sanayi Bölgesi, İl Özel İdaresi tarafından tarım, hayvancılık ve imara kapalı olan bir bölge tahsis etti. Mermer tozu ve mermer atıklarını o bölgeye ücreti karşılığında dolgu malzemesi olarak döküyoruz ve kimseye zarar vermiyoruz" ifadelerini kullandı. AFYONKARAHİSAR Mermer tozunda birçok kimyasal var

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Alimoğlu, Muğla, Afyon, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Erzurum’daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı Haber
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Malatyalı hoca, canlı yayında ’Allah ’ol’ der oluverir’ dediği sırada sallanmaya başladı Haber
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar Haber
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Haberler››Güncel››AFYONKARAHİSAR Mermer tozunda birçok kimyasal var - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:08: Vali Yardımcısı Duruk Uyanık mezrasını ziyaret etti - Haber 11:07: Gurbetçilerin sıla hasreti "Kovid-19" tedbirleri eşliğinde sona eriyor - Haber 11:07: Düzce'de çıkan yangında 2 iş yeri ve 1 konut zarar gördü - Haber 11:07: Hayrabolu'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Haber 11:07: Yerli klon sığırların "üçüncü kuşağı" da sağlıklı gelişiyor - Haber 10:50: Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi - Magazin 09:56: 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı - Magazin 09:31: Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu - Haberler 09:09: Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber 08:07: Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu - Haber