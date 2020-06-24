AFYONKARAHİSAR Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunu

Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunuAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine çalışmaya gelen ve Gürsu köyü yakınlarındaki boş arazide konaklayan mevsimlik tarım işçileri, kullanma ve içme sularını başka bir yerden getirdiklerini belirterek, bölgeye şebeke bağlanmasını istedi.

24.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:33
Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunu
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine çalışmaya gelen ve Gürsu köyü yakınlarındaki boş arazide konaklayan mevsimlik tarım işçileri, kullanma ve içme sularını başka bir yerden getirdiklerini belirterek, bölgeye şebeke bağlanmasını istedi. İşçileri ziyaret eden Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu dönemde hijyen için işçilerin su sorununun çözülmesi için destek istedi.
Şanlıurfa'dan 1000 kilometre uzaklıktan Sandıklı ilçesine bağlı Gürsu köyüne gelen mevsimlik tarım işçileri, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Baştepe köyünden sağlıyor. Her gün işten geldikten sonra su getirmek zorunda kaldıklarını belirten tarım işçileri, bulundukları bölgeye su şebekesi döşenmesini istedi. İşçileri ziyaret ederek sohbet eden Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, işçilerin zor şartlarda çalıştıklarını ve yaşadıklarını kaydederek, elektrik sorunlarının çok önemli olmadığını ama yetkililerin, işçilerin su sorunlarını çözmeleri gerektiğini vurgulayıp, yetkililerden destek istedi.
Tarım işçilerinden Halit Güleli (52), "Aşağı yukarı Şanlıurfa'dan buraya 1000 kilometre geldik. Burada tarım işleri yapıyoruz. Sabah tarlaya gidiyoruz. Akşama ancak geliyoruz. Tabii burada suyumuz yok, elektriğimiz yok. Durum iyi değil de, iyi diyelim. Biz suyu Baştepe köyünden getiriyoruz. Burada bir şebeke olsaydı iyi olurdu. Su parasını yine biz verelim. Sadece bize şebeke çeksinler. Suyun parasını devlet vermesin. Biz verelim. Mesela benim çocuklarım şu an işte. İşten gelecek arabaya binecek Baştepe köyünden su getirecekler" dedi.
Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Biz yetkililerin tarım işçilerimizin su sorunlarını çözmelerini istiyoruz. Hele ki şu dönemde suya daha çok ihtiyacımız var. Sağlık bakanı devamlı 'ellerinizi yıkayın, dezenfekte edin' diyor. Bizim tarım işçilerimiz taşıma su ile burada zor şartlarda yaşıyor. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz" diye konuştu. AFYONKARAHİSAR Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sandıklı, Gürsu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
İsrail’de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler Haber
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son dakika: 1 Temmuz’da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak Haber
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Haberler››Güncel››AFYONKARAHİSAR Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: SPOR Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor - Haber 14:10: İran'da günlük ölümler yine rekor seviyeye ulaştı - Haber 14:09: Adana'da YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi - Haber 14:09: Ataşehir'de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi - Haber 14:09: AK Parti İl Başkanı Gür, tarlası yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Haber 13:52: Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak - Haber 13:21: Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi - Haber 13:02: Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız - Haberler 11:08: Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü - Haberler