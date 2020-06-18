AFYONKARAHİSAR Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklama

Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklamaAfyonkarahisar'da, takibe alınan minibüste 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

18.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:13
Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklama
Afyonkarahisar'da, takibe alınan minibüste 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, 15 Haziran Pazartesi günü Afyonkarahisar- Kütahya yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki E.S., E.Y. ile H.O. polis ekiplerince gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AFYONKARAHİSAR Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Afyon, Güncel, Haber

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