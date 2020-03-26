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AFYONKARAHİSAR Mobil dezenfektan uygulamasıyla çarşı pazarda vatandaşa dezenfektan ikramı

Mobil dezenfektan uygulamasıyla çarşı pazarda vatandaşa dezenfektan ikramıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde dezenfektanın vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla 'mobil dezenfektan' uygulaması başlatıldı.

26.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:41
Mobil dezenfektan uygulamasıyla çarşı pazarda vatandaşa dezenfektan ikramı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde dezenfektanın vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla 'mobil dezenfektan' uygulaması başlatıldı. Korunaklı bir kıyafet giyen belediye personeli boynuna astığı el dezenfektanını çarşı pazarda gördüğü vatandaşa ikram etti.
Sandıklı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve resmi kurumlar gibi vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu ortamlarda virüs bulaşma riskini önlemek amacıyla belediye tarafından mobil dezenfektan uygulaması başlatıldı. Korunaklı kıyafet ve maske takan bir belediye görevlisi, boynuna astığı üzerinde uyarı yazılarının bulunduğu levhayla çarşı pazar dolaşıp, vatandaşa dezenfektan ikram etti.
Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl, "Türkiye'de bir ilk defa yapılan bir uygulamanın altına daha imzamızı atarak mobil dezenfektan uygulamasını hayata geçiriyoruz. 'Kendini koru toplumu koru' sözünü kendimize düstur edinerek vatandaşlarımızın sağlık standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben bu bağlamda ilgili personellerimize teşekkür ederek, ilerleyen günlerde bunun gibi değişik çalışmalarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.
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AFYONKARAHİSAR Mobil dezenfektan uygulamasıyla çarşı pazarda vatandaşa dezenfektan ikramı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sandıklı, Güncel

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AFYONKARAHİSAR Mobil dezenfektan uygulamasıyla çarşı pazarda vatandaşa dezenfektan ikramı

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