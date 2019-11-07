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Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi '2019 yılı en iyi pist ödülüne' layık görüldü

Geçen ay gerçekleştirilen Avrupa Akrobasi Şampiyonası finaline ev sahipliği yapan Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezimiz, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Avrupa Promotörü tarafından '2019 yılı en iyi pist ödülüne' layık görüldü.

07.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:44 Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi '2019 yılı en iyi pist ödülüne' layık görüldü
Geçen ay gerçekleştirilen Avrupa Akrobasi Şampiyonası finaline ev sahipliği yapan Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezimiz, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Avrupa Promotörü tarafından '2019 yılı en iyi pist ödülüne' layık görüldü.

Motor Sporları Merkezinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tescilleyen ödülü, Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke'den teslim alan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, emeği geçen herkese teşekkür etti. "Afyonkarahisar'ı motor turizminin merkezi yapacağız dediğimizde kimse inanmamıştı" diyen Başkan Zeybek, uluslararası organizasyonlar ve motor sporları merkezinin peş peşe aldığı ödüllerin bu gerçekliği ortaya koyduğunu söyledi. Bu hafta sonu Türkiye Motokros Şampiyonası finalinin yine ilimizde yapılacağını hatırlatan Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ın motor sporları için vazgeçilmez bir şehir haline geldiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'ın spor organizasyonlarında ödüle doymadığını dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke ise Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ni sürekli gündemde tutmak ve yıl boyu aktif hale getirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Bu noktada kendilerine en büyük desteği Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in verdiğini kaydeden Akülke, Başkan Zeybek'e ve Belediye personeline teşekkür etti.

Akülke, bu hafta sonu yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası finaline girişlerin ücretsiz olacağını belirterek, tüm Afyonkarahisar halkını şampiyonaya davet etti. - AFYONKARAHİSAR

Motosiklet, Türkiye, Avrupa, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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