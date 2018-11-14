Afyonkarahisar Nmotosiklet Hırsızlığı Şüphelisini Polis Yakaladı

Afyonkarahisar
'da motosiklet hırsızlığı yapmakla suçlanan S.K.(14) polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Gazlıgöl
Caddesi'nde meydana geldi. Z.K. bir manavın önüne park ettiği motosikletinin çaldığı iddiasıyla 155'i arayıp, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis hırsızlığı S.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi.
ALKOLLÜ ÇIKTI Polis
takibe aldığı şüpheliyi kısa süre içinde Yeşilyol Caddesi'nde motosikletle ilerlerken durdurdu. Polisin gözaltına almak istediği S.K. uzun süre direndi. Ayakta güçlükle durduğu görülen S.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan test sonucu S.K.'nın 2.20 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Çalınan motosiklet ise polis tarafından sahibi Z.K.'ya teslim edildi.
Gazlıgöl,Polis,Afyonkarahisar
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:33