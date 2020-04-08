Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" kampanyası

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'ndeki apart, yurt ve dairelerin kira ödemelerinin ertelenmesi amacıyla "Afyonkarahisar-öğrenci el ele daha sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" isimli...

08.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:46
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'ndeki apart, yurt ve dairelerin kira ödemelerinin ertelenmesi amacıyla "Afyonkarahisar-öğrenci el ele daha sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" isimli bir kampanya başlatıldı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Erenler Mahallesi Muhtarı Hasan Çavlan öncülüğünde başlatılan kampanyayla ilgili rektörlük toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok öğrencinin kira ödemeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarına ilişkin serzenişlerinin olduğunu hatırlattı.
YÖK'ün aldığı kararla uzaktan öğretime geçildiğini aktaran Karakaş, kararın ardından öğrencilerin, barındığı apart, yurt ve evlerini terk ederek memleketlerine döndüğünü belirterek, öğrencilerden özellikle ev, apart ve yurtlarının kira ödemeleriyle ilgili yardım edilmesi konusunda mesajlar aldığını söyledi.
Mesajlarda başka illerdeki uygulamalardan da bahsedildiğini anımsatan Karakaş, "Bizler de bu doğrultuda mahalle muhtarı ile bir görüşme yaptık ve kendisinin zaten bir kampanya başlattığını gördük. Bizler de başlatılan bu kampanyaya destek olmak ve öğrencilerimizin taleplerini kamuoyuna iletmek adına buradayız." dedi.
-"Afyonkarahisar'ın bu süreçten yüz akıyla çıkacağına inanıyorum"
Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Karakaş, "Bu dönemi millet olarak yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla atlatacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda da ülkemizde çeşitli şekillerde dayanışma kampanyalarının yürütüldüğünü biliyoruz. Afyonkarahisar olarak bu zorlu süreçten yüz akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Öğrencilerimize yönelik bu özverili kampanyaya apart, yurt ve daire sahiplerinin destek olmasını bekliyorum. Bu anlamda bütün muhataplarımıza, 'Destek ol, elini taşın altına koy' demek istiyorum." dedi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kampanyaya ilişkin, "İlimizde öğrencilere kiraya verilmiş olan mülklerin sahipleri, öğrenciler adına bir empati yaparak belirli bir süreyi onlardan para almadan geçirmeleri için anlayış bekliyoruz. 3-4 aylık bu sürenin yarısının öğrencilerden, diğer yarısının ise mülk sahiplerinden fedakarlık göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.
Kampanyaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mehmet Karakaş, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere' kampanyası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:02: Öğretmenlerden 'koronavirüs'e karşı 'Sivas ellerinde maske takılır' türküsü - Haber 20:02: İki mahalle karantinaya alındı - Haber 20:02: Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı. - Haber 20:01: 75 yaşında koronavirüsü yendi - Haber 20:01: FLAŞ - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 19:06: Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası - Haber 18:53: "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı - Haber 18:48: Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin