Afyonkarahisar Okulda Kalp Krizi Geçiren 9 Yaşındaki Sabiha Son Yolculuğuna Uğurlandı-1

Okulda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki Sabiha son yolculuğuna uğurlandı Afyonkarahisar
'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), dün teneffüse çıkarken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sabiha, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Atatürk
İlkokulu'nda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, ikinci ders sonunda arkadaşlarıyla teneffüse çıktığı esnada aniden fenalaşarak yere düştü. Sabiha Bağatur'u gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Yaşam belirtisi göstermeyen Sabiha Bağatur'a, sağlık ekipleri gelene kadar öğretmeni kalp masajı yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Sabiha Bağatur'u ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede müdahale edilen Sabiha Bağatur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı. Sabiha Bağatur'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. KIZININ ELDİVENLERİNİ KOKLAYIP AĞLADI
Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Sabiha Bağatur için öğle vakti İmaret Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın
, okul yöneticileri, öğretmenler ve ailesi katıldı. Anne
Nazmiye Bağatur, kızının eldivenlerini yanından ayırmadı. Eldivenleri koklayan ve "Biricik kızım" diye ağlayan Nazmiye Bağatur'u yakınları teskin etmeye çalıştı. Baba Hamdi Bağatur ise kızının tabutunun başında taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Sabiha Bağatur'un tabutuna beyaz baş örtüsü konuldu. Kılınan namazın ardından Sabiha Bağatur'un cenazesi Afyon Kocatepe
Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:56