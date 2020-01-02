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Afyonkarahisar önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı

Önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptıAFYONKARAHİSAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce park halindeki başka bir otomobile ardında da kaldırımdaki ağaca çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı.

02.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:11
Önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı
AFYONKARAHİSAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce park halindeki başka bir otomobile ardında da kaldırımdaki ağaca çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı.
Afyonkarahisar'da Aralık ayında meydana gelen bir trafik kazasının mobese görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, caddede ilerleyen bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafında park halindeki başka bir otomobile, ardından da sol taraftaki kaldırımda bulunan ağaca çarparak durduğu anlar yer aldı.
Afyonkarahisar önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı

Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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