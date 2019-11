Afyonkarahisar onları öğretmenlik aşkları birleştirdi

Onları öğretmenlik aşkları birleştirdiAfyonkarahisar'da Mehmet Bayramoğlu (47) ile eşi Sevda Bayramoğlu'nu (47), çocukluk hayalleri öğretmenliğe tutkuları, üniversite sıralarında birleştirdi. Sınıf öğretmeni olarak mesleğe başladıktan 2 yıl sonra hayatlarını birleştiren Bayramoğlu çifti, 24 yıldır gelecek nesilleri yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Mehmet Bayramoğlu Çankırı'da, Sevda Bayramoğlu ise Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde üniversite sınavına girerek, 1991 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretmenlik eğitimi almaya başladı. 1995 yılında üniversite eğitimini tamamlayan Mehmet ve Sevda Bayramoğlu, aynı yıl sınıf öğretmeni olarak farklı illerde görev aldı. Her ikisi de çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğine kavuşan ikili, 1997 yılında hayatlarını da birleştirdi. Bugüne kadar çeşitli okullarda 24 yıldır sınıf öğretmenliği yapan çiftin son görev yeri ise Afyonkarahisar oldu. Mehmet Bayramoğlu, Afyonkarahisar merkezdeki Mehmet Yağcıoğlu İlkokulu'nda, Sevda Bayramoğlu ise Nurten Telek İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor. Ayrı ayrı okullarda görev yapmalarına rağmen birbirlerine her konuda destek olan Bayramoğlu çiftinin 2 çocuğu bulunuyor. Bayramoğlu çifti öğretmenlik tutkusunun, aralarında güçlü bir bağ oluşturduğunu söyledi.'BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAYAN ÖĞRETMENLİK OLDU'Mehmet Bayramoğlu, çocukluğunda sınıf öğretmeni olma hayali kurduğunu belirterek, üniversite sınavında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni kazanarak, 1991 yılında eğitime başladığını söyledi. O dönem aynı üniversitede okuyan eşini gördüğünü ve girişimde bulunmasına rağmen arkadaşlık isteğini kabul etmediğini aktaran Mehmet Bayramoğlu, 4'üncü sınıfın son döneminde yeniden arkadaşlık teklif ettiğini, eşinin bu kez kabul ettiğini kaydetti. Okuldan mezun olduktan sonra kendisinin Sinop'a, eşinin ise Ordu'ya atandığını anlatan Mehmet Bayramoğlu, öğretmenliğe başladıktan 2 yıl sonra da evlendiklerini söyledi. Bayramoğlu, Öğretmenlik mesleğini seçtikten sonra evlenecek yaşa gelmiştik. Eş seçmem gerekiyordu. Büyüklerimin tavsiyesiyle kendi mesleğimden birinin uygun bir eş olacağı söylendi. Sevda ile evlenmemizde öğretmenlik birinci etken oldu. Öğretmen olmamış olsaydım veya o öğretmen olmasaydı tanışamayacaktık. Bizi birbirimize bağlayan ve evlenmemizi sağlayan sınıf öğretmenliği oldu diye konuştu.'ÖĞRETMENLİK DİĞER MESLEK DALLARININ HİÇBİRİNE BENZEMİYOR'Öğretmenliğin diğer meslek dallarına göre çok farklı olduğunu vurgulayan Mehmet Bayramoğlu, Öğretmenliğe meslek demek de yanlış. Neden Çünkü bankacı, maliyeci, polis, sağlıkçı saat 17.30'dan sonra her şeyi geride bırakıyor. Biz öğretmenler öğrencilerimizi eve taşıyoruz. Evde yemek yerken, çay içerken hep öğrencilerimizi düşünüyoruz. Çocuklarımıza nasıl faydalı olabiliriz onu düşünüyoruz. Sorunlu veya performansı düşük bir öğrenci aklımıza geldiğinde neden yardımcı olamadım şeklinde düşüncelerle uykuya dalıyoruz. Öğretmenlik diğer meslek dallarının hiçbirine benzemiyor. Zaten öğretmenlik kutsal bir meslek ve peygamberlik mesleği. Biz bu işe böyle bakıyoruz ve yapıyoruz. Öğretmenlik aşk ile yapılacak bir meslek. Bir kişi bunu iş olarak yapsa kesinlikle sonunu getiremez. Bu bir tutku ve bu tutkuyla bakan insanlar daha başarılı oluyor. Bunu bir iş olarak görmemek gerekiyor diye konuştu.'ÖĞRETMENLİK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'Sevda Bayramoğlu da 24 yıllık öğretmenlik hayatları olduğunu, bunun 9 yılında eşiyle aynı okulda çalıştıklarını söyledi. Öğretmenliğe ilk atandığı yerin Ordu'da bir köy okulu olduğunu hatırlatan Bayramoğlu, babasının öğretmenliği bırakarak memlekete dönmesini istediğini, kendisinin vazgeçmeyerek, öğretmenliği büyük şevkle yaptığını aktardı. Öğretmenliğin idealindeki meslek olduğunu söyleyen Sevda Bayramoğlu, şöyle dedi Çocukluk yıllarımda bahçeli bir evde oturduğumuz için komşularımızın çocuklarıyla sınıf düzeneği kurarak, onlar öğrenci ben öğretmen olurdum. Bunu yaptığımda 8 yaşındaydım. O komşu çocukları şu an büyüdüler ve bana 'Sen bizim hep öğretmenimiz oldun' diye hatırlatırlar. Ben öğretmenliği seviyorum. Dünyaya tekrar gelsem yine ilkokul öğretmeni olurum. Severek çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Eşinin öğretmen olması da güzel bir şey. En büyük destekçim eşim. Hem evde hem işte bana destek oluyor. Ben ona danışıyorum, o bana danışıyor. Okul sonrası evde de öğrencilerimizle ilgili konuşmaya devam ederiz.