Afyonkarahisar OSB'de ağaçlandırma çalışmaları

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kutlamaları kapsamında, ağaçlandırma çalışması yapıldı.Afyonkarahisar Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde, 'Köklerinde hayat Var' sloganı ile yapılan çalışmada, OSB'de ağaçlandırılan alana 2020 Yılı Afyonkarahisar ili Sevgi Ormanı adı verildi. Ağaçlandırma çalışması kapsamında Afyonkarahisar OSB Cami yanında bulunan Höyük'ün etrafına bin 500 Sedir, bin Karaçam ağaç fidanı dikimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay birlikte fidan diktiler. Korona virüs nedeniyle açılış töreni gerçekleştirilemeyen etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri katıldı.Yapılan çalışma sonrası açıklamalarda bulunan Bekir Yeşilay, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini ifade ederek: "Bugün, ağaç sahiplendirme programı çerçevesinde kıymetli Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ve değerli Başkan Yardımcımız Süleyman Karakuş ile birlikte ağaçlarımızı toprakla buluşturduk ve can sularını verdik. 7'den 70'e hepimizin çevreye duyarlı olması gerekiyor. Hayat, çevremiz yeşil olduğunda ve ağaçlarla dolduğunda daha güzel olur."Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, kent merkezinde yeşillendirme çalışmalarının süreceğini ifade ederek, herkesi fidan dikmeye davet etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA