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Afyonkarahisar OSB'de korona virüse karşı farkındalık çalışması

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi; Korona virüs (Covid-19) önlemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlattıkları afişleri işyerlerinin girişlerine astı.

28.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:21
Afyonkarahisar OSB'de korona virüse karşı farkındalık çalışması
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi; Korona virüs (Covid-19) önlemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlattıkları afişleri işyerlerinin girişlerine astı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Korona virüs ile mücadele devam ediyor. Bu çerçevede Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü farkındalık oluşturmak amacıyla afiş hazırlattı. Üzerinde Korona virüs bulaşmamasına yönelik uyarıcı maddelerin bulunduğu afişler bölge müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerinin girişlerine asıldı.

OSB Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu yaptığı açıklamada, tüm sanayicileri hijyen konusunda uyardı. Akosmanoğlu şöyle devam etti:

"Ülkemizde Korona virüsüne karşı aldığı önlemleri memnuniyetle karşılıyor, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Organize sanayi bölgeleri olarak, bizim de almamız gereken tedbirler var, öncelikle hijyen. Organize sanayi bölgemizde binlerce insan çalışıyor, üretiyor, her gün ortak mekanları kullanıyoruz. Başta bölge müdürlüğümüzün ve fabrikalarımız olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarında hijyene azami ölçüde dikkat ediyoruz."

Öte yandan yine çalışmalar kapsamında OSB yönetim kurulu binası da dezenfekte edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Afyon, OSB, Güncel

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