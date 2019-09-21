Haberler » Güncel » Haber

Afyonkarahisar otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde önce başı boş ata ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Keleç (72) yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 2 kişi ve at yaralandı.

21.09.2019 10:05
Otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde önce başı boş ata ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Keleç (72) yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 2 kişi ve at yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi karşısında sabaha karşı 04.30 sularında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine hareket halindeki Hüseyin Keleç'in kullandığı 26 NH 083 plakalı otomobil önce yola çıkan sahipsiz ata çarptı ardından da refüje çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Keleç olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araktaki Cemile Keleç (72) ve Beyza Nur Karakum (24) ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Keleç'in cenazesi savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazada hafif yaralanan at ise tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
Afyonkarahisar otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:47 Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
11:47 Düzce'de üniversite öğrencileri ikinci el eşya piyasasını canlandırdı
11:46 Engelleri atla aşan tedavi yöntemi hipoterapi
11:46 Kütahya'da aranan 13 kişi yakalandı
11:45 İran'da trafik kazası: 12 ölü
11:45 Neslican sosyal medyada günün en çok paylaşılan konusu oldu
11:45 Miryokefalon Zaferi'nin 843. yılı kutlandı