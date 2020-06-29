AFYONKARAHİSAR Otomobile giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

Otomobile giren yılanı itfaiyeciler çıkardıAFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin iç kısmına giren ve zehirsiz tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

29.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:51
Otomobile giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin iç kısmına giren ve zehirsiz tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Emirdağ'a bağlı Yeni Mahalle'de oturan Dede Katrancı (38), dün akşam evinin önünde park halindeki 03 HH 156 plakalı otomobiline bineceği sırada içinde yılan olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı çıkarmaya çalışan Katrancı ve komşuları, başarılı olamayınca Emirdağ Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler, tahta süpürge ve ağaçtan çubuklarla yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Zehirsiz tür olan 'bozyörük' ya da 'hazer' olarak bilinen yılanı itfaiye personeli, eliyle yakaladı. Kurtarma işleminin ardından yılan, doğaya salındı. AFYONKARAHİSAR Otomobile giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Emirdağ, İtfaiye, Güncel, Haber
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