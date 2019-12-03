Afyonkarahisar özel öğrenciler, ebru ve resim yapıyor

Özel öğrenciler, ebru ve resim yapıyor

AFYONKARAHİSAR'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir özel eğitim uygulama okulunda öğrenim gören engelli öğrenciler ebru sanatı ve resim yapmayı öğrenmelerinin ardından ilk uygulamayı okullarında gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'daki özel bir eğitim uygulama okulunda, özel çocuklara yönelik ebru etkinliği düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi gönüllü ebru sanatçısı Ömer Faruk Barış tarafından düzenlenen ebru etkinliğinde öğrenciler hem ebruyla tanıştı hem de ebru yapma fırsatı yakaladı. Okul öğretmenlerinin de katıldığı ebru etkinliği gün boyu devam etti.

Zeynep Aktürk, Faik Emre Arslan, Mehmet Dabanlı ve Asım Dabanlı'nın aldıkları eğitim sonucuna resim yapma yeteneği olduğu ortaya çıkarıldı. Eğitim öğretim yılı içinde girdikleri yarışmalarda birçok ödül alan 4'lü, eğitim gördükleri okulun duvarlarını da boyadı. Öğrenciler, okul koridorlarının duvarlarını öğretmenleri eşliğinde boyamaya başladı.

'HAYAL DÜNYALARI ÇOK GENİŞ'

Görsel sanatlar öğretmeni Nilgün Ünsal, sanatın bireyin kendini ifade etme özgürlüğü olduğunu belirterek, okulda her öğrencisinin özel olduğunun altını çizdi. Ünsal, Bu nedenle sabır ve ilgiyle onlara yaklaşmak gerekir. Onları gözlemleyerek her birinin kendisine özgü ifade araçlarını geliştirmek gerekir. Onların sosyalleşmesi açısından kendilerini ifade eden en uygun olan bence sanattır. Hayal dünyaları çok geniştir. Resim yaparken mutlu olurlar. Okullarımızı öğrencilerimizle birlikte renklendiriyoruz. Çizimleri öğrencilerimizle birlikte yapıp, yine ana renklerle genelde, boyaları karıştırmadan düzenli bir şekilde ve boş derslerimizde resimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ebru sanatı etkinliği düzenlediklerini vurgulayan özel eğitim öğretmeni Ali Balaban, Bugün okulumuzda Halk Eğitim Merkezimizin desteğiyle ebru çalışması yapıyoruz. Dönem dönem ebru çalışması yapmıştık. Öğrencilerimizin sosyalleşip, gelişmesi açısından çok etkili oluyor. Bundan sonra da buna benzer etkinliklerimiz sürecek diye konuştu.

'BECERİLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Okul Müdürü Basri İşlek de okullarında bulunan özel öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yaparak, kişisel farklılıklarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Müdür İşlek, şöyle konuştu

Bizim öğrencilerimiz özel öğrencilerdir. Okulumuzda orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ve otistik öğrenciler eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin kişisel farklılıklarının ortaya çıkması noktasında çalışmalar yapmaktayız. Bu şekilde çocukların kişisel gelişimlerini ortaya çıkarmaktayız. Bugün okulumuzda ebru sanatı ve resim yapma sanatıyla ilgili çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın aslında bir değer olduğunu, birer cevher olduğunu farkına varılmasını istiyoruz.

Kaynak: DHA