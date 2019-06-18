Afyonkarahisar Paraşütçüyü gören Afyonluların şiveli konuşması ilgi çekti

Paraşütçüyü gören Afyonluların şiveli konuşması ilgi çekti
Afyonkarahisar'da yamaç paraşütüyle uçan kişiyi gören 2 vatandaşın şiveli konuşmayla yorum yaptıkları video sosyal medyada ilgi çekti.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa
ilçesine bağlı Tınaztepe
beldesinin kırsal alanında yamaç paraşütü yapan kişiyi fark eden 2 kişi, cep telefonlarıyla paraşütçüyü görüntülemeye başladı. Yöresel şiveyle paraşütçüyle ilgili yorumlar yapan 2 kişi, videoyu sosyal medyada yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alırken, pek çok kişi tarafından da paylaşıldı. Videoyu izleyenler hem gülümsedi hem şaşırdı. Videodaki kişilerin mısır tarlasına doğru inen paraşütçüye Mısıra inme kırarsın, buğdaya in diye seslenmeleri ise en dikkat çeken bölüm oldu.
VALLA DÜŞECEK O KİMSE
Videoda ilgi çeken konuşmalar ise şunlar oldu;
Valla düşecek o kimse. Eyvah vallahi çalılara takılacak. Şuraya inse bari. İstediği yere inemez ki, rüzgar bunu alıp gidecek bir yere. Bizim köylü mü ki kim bu Az daha yaklaşsa görürüz kim olduğunu. Akıl yok yemin ediyorum bunda. Oradan düşse geberir bu. Eyvah vallahi düşecek. Buraya inecek o motosiklet onu bekliyor. Ben deyivereyim. İnecek yer arıyor. Nasıl iniyor gördün mü bak. Mısıra inme de, kıran de. Mısıra inme mısıra, buğdaya in. Kırar mısırı. Eyvah vallahi kıracak mısırları. İn usta in neresi sağlıklıysa oraya in boş ver sen. Burhan'ın tarlaya indi.