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AFYONKARAHİSAR Polisten karayolunda koronavirüs denetimi

Polisten karayolunda koronavirüs denetimiAFYONKARAHİSAR- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Hocalar kavşağında polis ekipleri koronavirüs (Covid-19) denetimlerini sürdürdü.

04.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:16
Polisten karayolunda koronavirüs denetimi
AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Hocalar kavşağında polis ekipleri koronavirüs (Covid-19) denetimlerini sürdürdü.
Afyonkarahisar- Antalya karayolu üzerinde polis koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sıklaştırdığı denetimlerini sürdürdü. Polis memurları Hocalar kavşağındaki denetim noktasında durdurdukları araçlardaki yolcu sayısını kontrol ederek, koronavirüs hakkında bilgi verdi, maske takmalarını, gerekmedikçe yolculuk yapmamalarını ve dikkatli olmalarını istedi.
Sürücülerden Metehan Doğan, "Onların hepsinden Allah bin razı olsun. Önce sağlıkçılarımız sonra polis ve jandarmamız. Her gittiğimiz ilde ve ilçede durdurup bizleri ikaz ediyorlar. Sağ olsun var olsunlar" dedi.
'TÜRKİYE EVDE KALSIN'
Afyonkarahisar'dan Burdur'a giden Ramazan Acar da "Türkiye evde kalsın. Çalışmak zorunda olmayanlar lütfen evde kalsın. Yani görüyoruz. İlacı yok tedavisi yok. Bir kişi 30 kişiye bulaştırıyor. Onun için Türkiye evde kalsın. Polisimiz de ilçe ve il girişlerinde kontrol yaparak bilgilendirme yapıyor. Allah onlara zeval vermesin" diye konuştu. AFYONKARAHİSAR Polisten karayolunda koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hocalar, Afyon, Polis, Güncel

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AFYONKARAHİSAR Polisten karayolunda koronavirüs denetimi
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