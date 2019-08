AFYONKARAHİSAR POMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi EK

POMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifiAFYONKARAHİSAR Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 424 polis adayı yemin ederek, mesleğe ilk adımı attı. Tören sonrası mezun olan bir polis, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.Afyonkarahisar POMEM'de 23'üncü dönem mezuniyet töreni okul bahçesinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Afyonkarahisar Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleriyle aileler katıldı. Törende dönem birincisi Hüseyin İncik, yaş kütüğüne plaket çaktı. Törene katılan ailelerin sıcaktan korunmak için şemsiye açtığı görüldü.'CANSİPARANE GÖREV YAPACAKSINIZ'Törende konuşan POMEM Müdürü Mustafa Eker, vatandaşların huzuru için gece gündüz çalışan, gerektiğinde canlarını feda etmekten çekinmeyen ve yaptığı çalışmalardan dolayı milletin takdirini toplayan Emniyet Teşkilatı'nın bundan sonra da saygınlığını ve başarısını artırarak her daim görevine devam edeceğini belirtti. Eker, eğitim anlayışlarının her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığı, kendi güvenliği ve milli gelenekleri olduğunu söyledi. Müdür Eker, Sevgili gençler, bugün 174 yıllık şanlı tarihe ve kahramanlıklarla dolu Türk Polis Teşkilatı ailesine katıldınız. Her zaman ve her şart altında ülke ve millete sadakatle, feragatle ve cansiperane olarak görev yapacaksınız. Teşkilatımızın haysiyetini ve şanlı mazisini rencide edecek ve lekeleyecek hiçbir davranışta bulunmayacağınıza yürekten inanıyorum dedi.'BAŞARILAR DİLİYORUM'Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Rıza Töngür de Afyonkarahisar POMEM'den mezun olan 424 genç polis memurlarını kalpten tebrik ederek, görev yerlerinde başarılar diledi. Her kamu görevinin kutsal olduğunu aktaran Töngür, Bazı görevler vardır ki diğerlerinden hem zorluk hem fedakarlık hem de manevi tatmin yönünden ayrışır. İşte polislik de bu ayrıcalıklı görevlerden biridir. Polislik gerçekten zor bir meslektir. Zira, halkın doğrudan içerisinde olan ve onlara aracısız temas eden bir nevi devletin eli konumundadır. Bu el, mazlumu ve mağduru kucaklarken, zalimi ve haksızlığı durdurarak aşırılıkları önlemektedir. Bu yönüyle de adaletin tecellisine katkıda bulunan bir konumdadır. Polis, toplum düzenini sağlayan en önemli güçtür diye konuştu.'BU ÜNİFORMANIN ŞAN VE ŞEREFİNE SAHİPSİNİZ'Görevlerine başlayan polis memurlarına başarılar dileyen Vali Vekili Mehmet Boztepe de mezun olan öğrencilere polis üniformasının şan ve şerefine sahip olduklarını hatırlattı. Boztepe, şöyle dediBugün sizler Anadolu'yu yurt edindiğimiz 1071 Malazgirt Zaferi'nden 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne ve hatta günümüze kadar, Doğu'da, Güneydoğu'da, Irak'ta, Suriye'de şehitlerimizin kanları ile ilmik ilmik döşediği üniformayı taşıyorsunuz. Bu üniformanın şan ve şerefine sahipsiniz. Hem de bu üniformanın sizlere yüklemiş olduğu ağır sorumlulukları taşımak ve onları bir ömür boyu bu yükümlüklerle hareket etmek zorundasınız.Daha sonra 23. dönemde okulu ilk üç sırada tamamlayan öğrencilere Vali Vekili Mehmet Boztepe tarafından hediyeleri verildi. Tören, mezunların ant içmesi ve kep fırlatmasıyla sona erdi.TÖREN SONRASI SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİTöreninde ardından mezun olan polis memuru Muhammet Azim Yamak, arkadaşlarının yanlarında getirdiği Benimle evlenir misin yazılı pankartı açarak kız arkadaşı Sema Bastaban'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesinin ardından Yamak, Bastaban'a yüzük taktı. Evlilik teklifinin ardından devreleri tarafından kutlanan Yamak, havaya atıldı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yamak, Bugün eğitimimizi tamamladık ve o yüzden çok mutluyuz. Ben de bu mutluluğu ikinci bir güzel durumla taçlandırmak istedim. Zaten öncesinde gönlümü taçlandırmıştım. Hayatımı da devamını artık bu şekilde sürdüreceğiz dedi.'ÇOK MUTLUYUM'Uzun zamandır birlikte olduklarını ve evlenmek için beklediklerini anlatan Sema Bastaban da çifte mutluluk yaşadığını söyledi. Bastaban, Erkek arkadaşım da zaten severek polisliği tercih etti. O da bugün mezun oldu ve hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sürpriz evlilik teklifinin burada olmasına da çok şaşırdım. Hatta çok da duygulandım. İnşallah bugünü ömür boyu unutmayacağız. Çok mutluyum diye konuştu.