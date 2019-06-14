AFYONKARAHİSAR Posta dağıtım aracı çocuğa çarptı, annesi sarılıp ağladı

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dağıtım aracı çocuğa çarptı, annesi sarılıp ağladı
Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen İranlı Ahoora Famauri (5), posta dağıtım aracının çarpması sonucu yaralandı. Kazaya tanık olan annesi gözyaşı döktü.
Kaza; saat 11.30 sıralarında 52 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ile parkta oynayan Ahoora Famauri yolun karşısına geçmek isterken Tufan Yılmaz'ın kullandığı 03 BC 785 plakalı posta dağıtım aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaklarından yaralanan Ahoora Famauri'ye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Müdahale sırasında oğluna sarılan anne uzun süre ağladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alınan Ahoora Famauri'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaza sonrasında sürücü Tufan Yılmaz gözyaşına alındı.