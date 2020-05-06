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AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da berberler açılışa hazırlanıyor

Sandıklı'da berberler açılışa hazırlanıyorAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berberler açılış için hazırlıklara başladı.

06.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:42
Sandıklı'da berberler açılışa hazırlanıyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berberler açılış için hazırlıklara başladı.
Koronavirüs tekbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce Sandıklı'da berber ve kuaförler kapatıldı. Geçen gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşmasında 11 Mayıs Pazartesi günü berber ve kuaförlerin açılacağı müjdesi vermesiyle ilçedeki berberler açılış için hazırlıklara başladı. Berberler açılış kapsamında iş yerlerinin boya, badana, tadilat ve dezenfekte işlemlerini yapıyor. İlçedeki berberler açılış sonrası belirlenen koronavirüs önlemleri kapsamında randevulu ve sosyal mesafeyi dikkate alarak dikkatli bir çalışma planlıyor.
Açılış hazırlıklarını sürdüren berberlerden Uğur Kuzpınar, "45 gündür kapalı olan iş yerimizi nasip olursa ayın 11'inde açacağız. Şu anda boyasını, temizliğini, dezenfektesini yapıyoruz. Eskisi gibi de olmasa tedbirlere uyarak çalışmaya devam edeceğiz. Devletimizin önerdiği şekilde çalışacağız" dedi. AFYONKARAHİSAR Sandıklı’da berberler açılışa hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sandıklı, Afyon, Güncel, Haber

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