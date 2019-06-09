AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da çiçek ve domatesli tanıtım

Sandıklı
'da çiçek ve domatesli tanıtım Afyonkarahisar
'ın Sandıklı ilçesi çevre yolunda bayram tatilinden memleketlerine dönen vatandaşlara, ilçedeki jeotermal seralarda yetiştirilen çiçek ve domates dağıtılarak ilçenin tanıtımı yapıldı. Ramazan Bayramı
tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Afyonkarahisar- Antalya
karayolunun Sandıklı ilçesi geçişinde açılan stantta ilçenin tanıtımı yapıldı. İlçedeki termal seralarda yetişen 1.5 ton domates ve 2 bin dal çiçek belediye çalışanları tarafından trafik ışıklarında duran araçlardaki vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlara ilçenin tanıtımın yer aldığı broşürler de verildi. Çalışmaya Kaymakam Eflatun Can Tortop
, Belediye Başkanı Mustafa Çöl
de katıldı.
Tatil sonrası İzmir
'e dönen İlkay İrşi, Teşekkür ederiz. Çok güzel bir çalışma. İzmir'e vardığımızda çiçekleri dikip, Sandıklı'yı hatırlayacağız dedi.
Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Antalya ve Denizli
'den Afyon, Ankara
, İstanbul
ve Bursa
istikametine tatilden dönen çok kıymetli vatandaşlarımıza jeotermal seralarımızda yetişen çiçek ve salkım domatesleri hediye ediyoruz. Küçük tanıtım broşürlerini veriyoruz. Kazasız hayırlı yolculuklar diliyorum diye konuştu.
Yol güzergahının ilçe tanıtımına katkı sağlayacak şekilde dizayn edileceğini söyleyen Başkan Mustafa Çöl, Yol kenarına ilçenin nadide ürünlerinin satabileceğimiz mekanlar oluşturacağız. Bu çalışmamız da bunun ilk basamağıdır, ilk aşamasıdır. İlçemizi burada ilerleyen günlerde daha iyi şekilde tanıtacağız dedi.
'FARKINDALIK YARATARAK İLÇEMİZİ TANITIYORUZ'
Kaymakam Eflatun Can Tortop da Güzel bir farkındalık yaratarak ilçemizin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. İyi bir program oldu diye konuştu.
Kaynak: DHA
Afyon
, Sandıklı
, Güncel