AFYONKARAHİSAR SANDIKLI'DA EKMEĞE ZAM

Afyonkarahisar'ın Sandıklı
ilçesinde yapılan yeni zamla 250 gram ekmek 1 liradan, 1.5 liraya çıktı. Vatandaş zamma tepki gösterirken, fırıncılar ise zammın normal olduğunu söyledi.
Sandıklı ilçesinde Ekmek Komisyonu tarafından 13 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere ekmeğe zam yapıldı. Yapılan zam sonrası 250 gramlık ekmek 1 liradan, 1.5 liraya, bin gramlık ekmek ise 4 liradan, 5 liraya çıktı. Vatandaş ekmeğe yüzde 50 oranında zam yapıldığını belirterek, tepki gösterdi. Fırıncılar ise 4 yıla yakın zamandır ekmeğe zam yapılmadığını ve girdilerin çok yükseldiğini savunarak, zammın normal olduğunu savundu.
Vatandaş Ahmet Çırağ, İstanbul
ve Ankara
'da 1 lira 25 kuruş. 1 lira 50 kuruş çok. Yüzde 50 zam gelmiş oldu. Emekliye verdiği yüzde 10. Zaten her şey ateş pahası. 2 tane alıyorduk şimdi 1 tane alacağız dedi.
Fırın işletmecisi Mustafa Polat ise Ekmeğe zam geldi doğru ama biz yaklaşık 4 yıldır ekmeğe zam almıyorduk. 4 senede de ekmek üretimindeki girdi fiyatları un fiyatları, işçi sigortaları, kağıt, Bağ-Kur gibi bütün girdilerde aşırı derecede artma olduğu için enflasyondan dolayı şu an ekmeğe yüzde 50 zam gelmiş gibi gözükse de 4 yıla böldüğümüzde yüzde 10 aslında. Tabii ki Allah vatandaşlarımıza kolaylık versin. Biz de istemezdik ekmeğe zam yapmak ama girdiler çok arttı. Geçen sene yaza kadar 1 çuvalını 75 liraya aldığımız un 120 ile 135 lira arasında değişiyor diye konuştu.
Kaynak: DHAAfyon
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