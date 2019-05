AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftar

Kaynak: DHA

Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftarAfyonkarahisar'da, Sandıklı İlçe Belediye tesislerinde özel aşçılar tarafından her gün 4 bin 500 kişi için iftar yemeği hazırlanıyor.Sandıklı Belediyesi tarafından her gün yaklaşık 4 bin 500 kişiye iftar veriliyor. Hüdai Kaplıcalarında belediyeye ait yemekhanede 3 aşçı ve bir yardımcı, her gün saat 10.00 iftar için yemek hazırlamaya başlıyor. Yemekhane içerisinde yaklaşık 50 derece sıcaklıkta çalışan aşçılar, hazırladıkları yemekleri sefer tasları ve kazanlara dolduruyor. Sefer taslarına konulan yemekler belediye işçileri tarafından yardıma muhtaç ailelere ulaştırılırken, kazanlara konulan yemekler ise iftar çadırına ve mahalle iftarlarına gönderiliyor.Aşçılardan 48 yaşındaki Ahmet Özer, çalışma ortamının yeni yapılan sosyal tesislerle daha güzel bir ortama dönüştüğünü ifade ederek, Ramazan nedeniyle 10 saati buluyor çalışmamız. Sıcak bir ortamda çalışıyoruz. Mahalle iftarlarında günlük 3 bin ila 3 bin 500 kişilik yemek çıkarıyoruz. İftar çadırı ve ihtiyaç sahibi aileler de dahil olmak üzere toplam 4 bin 500 kişilik yemek hazırlıyoruz dedi.Yemekhanede inceleme yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Aşçılarımız belediyemizin görünmez kahramanları. Onlar bizleri en güzel yemekleri ve en güzel lezzetleriyle sofralarda buluşturuyor.Hem iftar çadırımızda hem de gelemeyen vatandaşlarımıza yemek ikramında bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaşıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu hizmeti veriyoruz dedi.