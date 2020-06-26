AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki 40 adrese jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişi gözaltına alındı.

26.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:43
Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki 40 adrese jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişi gözaltına alındı.
Geçen salı günü sabah saatlerinde Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki 40 adrese, jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 17'si tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. AFYONKARAHİSAR Sandıklı’da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Sandıklı, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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