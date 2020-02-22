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Afyonkarahisar sandıklı-uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu

Sandıklı-Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştuAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü.

22.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:31
Sandıklı- yolunda 50 metrelik çukur oluştu
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü. 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşan yolda önlem alındı.
Sandıklı ilçesinin, Uşak ve İzmir'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar Köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte ve 1 metre derinlikte çukur oluştu. Ayrıca yol boyu çatlaklar meydana geldi.
Karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak, önlem alındı. Çöken yolun yanına tahliye yolu açılırken, Karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı.
Afyonkarahisar sandıklı-uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu

Sandıklı, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA


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