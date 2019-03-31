Afyonkarahisar Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Afyonkarahisar için sandığa giden vatandaşlar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Afyonkarahisar seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Afyonkarahisar 'da kim önde? Afyonkarahisar seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

AFYONKARAHİSAR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Zeybek, MHP'den Fatih Çetinkaya, İYİ Parti'den Mahmut Koçak Millet İttifakı kapsamında yarışacak. DSP adına Şerafettin Erdinç Özdil,Saadet Partisi adına Hasan Hüseyin Uğurlu, TKP adına Ahmet Alp Köse ve Vatan Partisi adına da Halil Şahin Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Afyonkarahisar yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AFYONKARAHİSAR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Afyonkarahisar 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Afyonkarahisar 'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Burhanettin Çoban, MHP adına Fatih Çetinkaya, CHP adına Mehmet Ali Ecer aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 49,32 oy oranı ile Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 42,66 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Mehmet Ali Ecer % 5,26 oy oranı ile 3, SP'den Adnan Şenel % 1,12 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

AFYONKARAHİSAR İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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