Afyonkarahisar şehit babaları ve gazilerden 'barış pınarı harekatı'na tam destek

Şehit babaları ve gazilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Afyonkarahisar'da şehit babaları Musa Sağlam ve Mustafa Çınar, Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı gazi İsmail Kumartaşlı, terör örgütlerine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıklarken, harekatta görev almak istediklerini açıkladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı gazi İsmail Kumartaşlı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 25 Nisan 1994 tarihinde şehit olan er Mehmet Sağlam'ın babası Musa Sağlam, Sivas'ta 2011 yılında şehit olan Astsubay İsmail Çınar'ın babası Mustafa Çınar ve 1974 yılında vatani görevini yaptığı sırada başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 1. ve 2. çıkarmasına gönüllü olarak katılan ve 19 ay 1 gün askerlik yapan Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç, terör örgütlerine yönelik düzenlenmesi planlanan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini ve göreve hazır olduklarını açıkladı.

'DEVLET BİZE GÖREV VERECEK OLURSA BİZ HAZIRIZ'

Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Suriye'de terör örgütlerine yönelik düzenlenecek harekatta savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Kumartaşlı, Şer odakları olan terör örgütleri birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalıştı. Yine bu şer odakları dış güçlerin desteğiyle ülkemizin dışında yani Suriye ve Kuzey Irak'ta bir takım faaliyetler yapmaya çalışmaktadır. Ülkemizin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz bu hainlerin planlarını bozmaya yönelik bir takım girişim ve hazırlıklarda bulunmuşlardır. Biz 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyoruz. Ülkemizin güneyindeki Suriye'de oluşmuş ve konuşlanmış olan ABD'nin destek verdiği terör örgütlerine karşı mücadele edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı topraklardan ben tüm dünyaya haykırıyorum bir Türkiye Cumhuriyeti gazisi olarak; biz gazi olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak tamamlamaya hazırız. Devletimiz bize görev verecek olursa gidip Suriye'de de savaşmaya hazırız. Allah polisimize ve güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin dedi.

'BENİ HAREKATA ALIN'

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 1. ve 2. çıkarmasında görev aldığını söyleyen Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç (75), gazi olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Koç, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü olarak hazırım ve bu vatana hizmet etmek istiyorum. Beni göreve çağırın. Ne olur bizleri göreve çağırın. Bizlerin elleri silah tutuyor ve bu göreve biz de katılmak istiyoruz gönüllü olarak. Bu bayrak için bu vatan için gönüllüyüz. Sayın Reisicumhurum sizlerden çok rica ediyorum; beni harekata alın. Hiç olmazsa ben askerlerimize çay pişiririm, botlarını boyarım, yataklarını düzeltirim. Ben de orada görev yapmak istiyorum diye konuştu.

'TERÖRE KARŞI SAVAŞMAYA HAZIRIZ'

Şehit babası Musa Sağlam (69), Barış Pınarı Harekatı'na sonuna kadar destek verdiğini belirterek, Türk askerinin yanında olduğunu söyledi. Sağlam, Bugün de dahi bizi harekata alırlarsa bütün askerlerimizle birlikte terör örgütüyle Suriye'de ve nerede olursa olsun savaşmaya hazırız. Her zaman gönüllü olarak yardıma da hazırız dedi.

'HER ZAMAN ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ'

Şehit babası Mustafa Çınar (59) da terör örgütlerine yönelik TSK'nın düzenleyeceği harekatın hayırlı olmasını diledi. Çınar, şöyle konuştu

Kınalı kuzularımıza ve Mehmetçiklerimizin ayağına Allah taş değdirmesin. Ülkemize hayırlı olsun. Bir büyüğümüzün dediği gibi 'Gerekirse biz ABD'nin ortasına karargah kurarız.' Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz ordumuzun, ülkemizin ve devletimizin yanındayız. Her zaman şehit olmaya hazırız.

Kaynak: DHA