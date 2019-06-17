AFYONKARAHİSAR Şehit babası Hayrullah Evran Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi

Şehit babası Hayrullah Evran Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmediŞırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin babası Hayrullah Evran (65), Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi dedi.Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Şafak Evran, bölgeden helikopterle alınarak, Şırnak Asker Hastanesi'ne götürüldü. Evran, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu.Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı dün akşam Afyonkarahisar'a getirilerek, Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sabah morgdan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören için memleketi Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyüne getirildi. Cenaze töreni öncesi baba Hayrullah Evran evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Şehidin devre arkadaşı olan askerler de cenazeye katıldı. Şehidin arkadaşları çadırda baba Hayrullah Evran ve anne Yeter Evran'ın elini öpüp, başsağlığı diledi.'VARIZ, BİRİZ, TEKİZ'Baba Hayrullah Evran, Oğlum şehit olmasa bizler burada oturup, konuşamayız. Allah yardımcımız olsun. Allah sabır versin. İnşallah bu son olsun. Allah onlara da akıl fikir versin. Bizleri korkutamayacaklar, korkutamazlar. Gelsinler, görsünler, Türk devletinden, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk askeri ve polisinden sevgi ve hoşgörü görsünler. Bir tane şehit verirsek, binlerce asker meydana gelir. Bugün ben bile vatanım ve milletim için, evladım değil ben de hazırım. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi korusun. Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi. Bu bizi yıldırmaz, korkutmaz. Elhamdülillah Müslüman'ız. Varız, biriz, tekiz dedi.'OĞLUM ASLANLAR GİBİ SAVAŞTI'Anne Yeter Evran (60) da Benim oğlum çok başarılıydı. Benim oğlum başarıdan başarıya koşuyordu. Şehit etti teröristler. Oğlum aslanlar gibi savaştı. Son kurşunu teröristler oğluma sıktı. Kökleri kazınsın hepsinin. Benim oğlum çok başarılıydı çok, başarıdan başarıya koşardı diye konuştu. Yeter Evran gelini Canan Evran'ı da Dimdik ayakta duracağız diye teselli etmeye çalıştı.'YİĞİDİM ASLANIM'Şehidin cenazesi ambulansla helallik alınması için ailesinin oturduğu eve getirildi. Burada şehidin babası Hayrullah Evran, annesi Yeter Evran, ablası Semiha Arslan ile eşi Canan Evran tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Yeter Evran, Yiğidim, aslanım diye ağıt yaktı.Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra cenaze namazı için Yıprak Köyü Yeni Camii'ne getirildi. Burada şehidin yakınları tabuta sarılıp, sevdi. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Vali Mustafa Tutulmaz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı önce askerlerin omuzlarında, ardından da törene katılanların elleri üzerinde taşınarak mezarlığa kadar götürüldü. Şehidin cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.Diğer yandan şehidin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, ailenin 2 çocuğundan küçüğü olduğu belirtildi. Uzman çavuş olarak 2007 yılında göreve başlayan Evran'ın, sonra teğmenlik rütbesine yükseldiği kaydedildi. Son atamalarla birlikte Şırnak'tan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin, eşi Canan, çocukları Ada (9) ve Doruk ve ile Şırnak'ta oturduğu ve bir ay sonra da Ankara'ya taşınmaya hazırlandığı belirtildi.