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Afyonkarahisar-seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandıAfyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü.

12.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:18
Seyir halindeki otomobil yandı
Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü.
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmede çalışan İsmail Aslan, mesai saatinin bitmesinin ardından dün akşam saatlerinde 03 ABK 890 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Çevre yolu kavşağına geldiği sırada aracının motor kısmından alevler yükselmeye başladığını gören İsmail Aslan, panik halde aracından çıkarak, elindeki su dolu bidonla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük sıkarak araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışması yapılan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Araç olay yerine gelen çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Afyonkarahisar-seyir halindeki otomobil yandı

İsmail Aslan, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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