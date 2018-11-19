Afyonkarahisar Sıcak Su Kuyusuna Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Sıcak su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı
AFYONKARAHİSAR'da yaklaşık 3 metre derinlikteki sıcak su kuyusuna düşen yavru köpeği Afet ve Acil Durum (AFAD
) İl Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar
'ın termal bölgesi olan İhsaniye
ilçesinin Yaylabağı
beldesinde meydana geldi. Termal
bölgeye gelen vatandaşlar sıcak su drenaj kuyusundan ses geldiğini duydu. Kuyunun başına giden vatandaşlar yavru bir köpeğin içeride olduğunu öğrenince durumu İhsaniye İlçe Jandarma
Komutanlığı'na haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kuyusundan yavru köpeği çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlara rağmen köpeği çıkaramayan jandarma durumu AFAD İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen AFAD ekiplerinden bir görevli ip yardımıyla bir insanın ancak sığabileceği genişlikteki kuyuya girdi. AFAD görevlisi köpeği kuyudan çıkarmayı başardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek bölgede güvenli bir yere bırakıldı.
Afyonkarahisar,AFAD
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:58