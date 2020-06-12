AFYONKARAHİSAR Sınavların yapılacağı okullar dezenfekte ediliyor

Sınavların yapılacağı okullar dezenfekte ediliyorAFYONKARAHİSAR Belediyesi, MSÜ, LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.

12.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:16
Sınavların yapılacağı okullar dezenfekte ediliyor
AFYONKARAHİSAR Belediyesi, MSÜ, LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından öğrencilerin geleceğini şekillendirecek sınavlar öncesi okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı. 14 Haziran tarihinde yapılacak Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 20 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınav merkezi okullar dezenfekte ediliyor.
Öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınava girmelerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, il merkezinde yaklaşık 150 okulda dezenfekte seferberliği başlattıklarını söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla başlatılan çalışmaların üç ekip halinde devam ettiğini ifade eden İsmail Atlı, 'Önümüzdeki günlerde yapılacak sınavlara katılacak öğrencilerimizin sınav merkezlerini titizlikle dezenfekte ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları. Gerek belediyemizin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların aldığı önlemlerle sınavlar inşallah en güvenli şekilde gerçekleştirilecek" dedi. AFYONKARAHİSAR Sınavların yapılacağı okullar dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Afyon, LGS, Güncel, Haber

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