Afyonkarahisar Sine Rağmen Mücadeleden Vazgeçmedi, Öğretmen Oldu

Afyonkarahisar
'da işçi olarak çalışırken 10 yıl önce görme yetisini kaybeden Yusuf Şen
(35), hayat mücadelesinden vazgeçmedi. Hem çalışıp hem okuyan Yusuf Şen, sosyal bilgiler öğretmeni oldu. Afyonkarahisar'da bir ortaokulda görev yapan Yusuf Şen, Başardığım için çok mutluyum. İnanın insan istedikten sonra hiçbir engel yok. Gözmüş, maddi yetersizlikmiş bunların hepsi bahane. Yeter ki insan başarmak istesin dedi.
Afyonkarahisar'da 2005 yılında geçirdiği göz tansiyonu rahatsızlığı sonucu iki gözünde de görme kaybı yaşayan Yusuf Şen, 2008 yılında tamamen görme yetisini yitirdi. Görme engelli haline gelen Yusuf Şen, 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Eğitim Fakültesi'nden sosyal bilgiler öğretmeni olarak mezun oldu. Görme engelli olmadan önce işçi olarak çalışan, daha sonrasında ise bir okulda hizmetli olarak görev yaparak eğitimini tamamlayan Yusuf Şen, şimdi Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar
beldesindeki Salar İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik mesleğini sürdürüyor.
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ
Öğretmen Yusuf Şen, en büyük destekçisinin kendisini her gün şehir merkezinden okula getiren eşi olduğunu söyledi. Zorlukları ve engelleri aşarak başarıyı yakaladığını anlatan Yusuf Şen, eşiyle 2010 yılında evlendiğini ve 2 çocukları olduğunu kaydetti. Mesleğini çok sevdiğini belirten Yusuf Şen, gelecek nesilleri yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.
'HEM OKUMAK HEM DE ÇALIŞMAK ZORUNDAYDIM'
Öğretmen Yusuf Şen, 2005 yılında TEDAŞ'a işçi olarak girmiştim. TEDAŞ'ta çalışırken üniversiteyi kazanmıştım. Hem okumak hem de çalışmak zorundaydım. Çünkü maddi sıkıntılarımız vardı ve sadece okuyayım diyemiyordum. TEDAŞ'ta çalışırken hem iş hem okul zor oldu. O esnada göz tansiyonu oldum. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldım. Eğitimime ara verdim. 2005- 2011 yılları arası eğitim aksadı. Daha sonra 2010 yılında TEDAŞ özelleştiği için biz 4C'li olarak Meteoroloji Kurumu'na geçtik. Oradaki müdürümüz sağ olsun afla eğitimime dönmem gerektiğini söyleyerek bana yardımcı oldu ve kolaylık sağladı. 2011 yılından sonra hem eğitimime devam ettim hem de çalıştım. 4C'lilerin durumu sıkıntılıydı ve memurluk sınavlarına girdim, kazandım. Daha sonra Kocatepe Anadolu Lisesi
'nde hizmetli olarak çalışmaya başladım. Bu esnada üniversiteden de mezun oldum. Sınava girerek öğretmenliği kazandım ve 2014 yılında öğretmenliğe geçtim dedi.
'BAŞARDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
Geçmişe baktığında çok zorlu bir dönemden geçtiğini anladığını vurgulayan Yusuf Şen, başarmak için azimle çalışmak gerektiğine işaret etti. Yusuf Şen, Başardığım için çok mutluyum. İnanın insan istedikten sonra hiçbir engel yok. Gözmüş, maddi yetersizlikmiş bunların hepsi bahane. Yeter ki insan başarmak istesin. Muhtemelen bütün insanların hayatında karşılaştığı zorluklar vardır. Bir profesörün de siyasetçisinin de habercisinin de gazetecisinin de herkesin hayatında yaşadığı büyük zorluklar vardır. Herkesin bir hayat hikayesi vardır. Benim hayat hikayem de bu. Başarmak için tabii eşimin, annemin ve ailemin bunda çok katkısı oldu. Üniversitedeki hocalarımız ellerinden gelen yardımı yaptı. Bazı hocalar hariç. Görme engellisiniz ve kitap çalışamıyorsunuz. Dinlemeniz lazım. Bazı evraklar istiyorsunuz örneğin slaytlar. Ama veremem diyorlar. O tarz engellerle de karşılaşıyorsunuz. Ama bana üniversitede yardımcı olan ve dokümanları paylaşan hocalarımız da oldu. Başardım ve mutluyum diye konuştu.
'EĞİTİM GÖNÜL İŞİ VE GÖNLÜMÜZÜ VERDİK'
Afyonkarahisar merkezde oturduğu evin yakınındaki bir okul yerine bir beldede öğretmenlik yapmayı kendisinin seçtiğini söyleyen Şen, duygularını şu sözlerle dile getirdi
İlk görev yerim İl Milli Eğitim tarafından evinize yakın olan okula veriyordu. Ama ben boş beklemektense merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Salar beldesindeki Salar İmam Hatip Ortaokulu'na gelmeyi tercih ettim. 4 yıldır da buraya gelip gidiyorum. Sağ olsun eşim getirip, götürüyor. Zorluklardan asla şikayetçi olmadım ve vazgeçmedim. 4 yıldır burada çok mutluyum. İdarecilerimiz olsun, öğretmen arkadaşlarımız olsun, personelimiz olsun bana yardımcı oluyorlar. Velilerimizle bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet mutluyum. Eğitim gönül işi ve gönlümüzü verdik.
'DERSLER ÇOK İYİ GEÇİYOR'
Yusuf Şen'in 6. sınıf öğrencilerinden Hasan Hüseyin
Sağdıç, öğretmenini çok sevdiğini anlattı. Sağdıç, Yusuf hocamız bize derslerde çok iyi şeyler anlatıyor. Çok iyi geçiyor dersimiz. Hocamızın etkinlikleri de güzel oluyor. Akıllı tahtadan hocamızın açtığı sorular çok güzel oluyor. Ben beğeniyorum. Öğretmenime bize güzel şeyler öğrettiği için teşekkür ediyorum dedi.
'ONU ÇOK SEVİYORUZ'
Öğrencilerden 6. sınıftan Mevlüt Can
Oduncu, öğretmenlerinin dersleri kendilerine iyi anlattığını vurguladı. Oduncu, Gözünden engelli olmasına rağmen diğer öğretmenler gibi her şeyi bize öğretiyor. Hocamızla birlikte her engeli aşıyoruz. Bütün etkinlikleri yapıyoruz. Dersleri iyi anlatıyor. Bize vatan sevgisini anlatıyor ve onu çok seviyoruz diye konuştu.
'MİLLETİMİZİ, VATANIMIZI VE AİLEMİZİ SEVMEMİZİ ÖĞRETİYOR'
6. sınıf öğrencisi Ömer Cönk de Sülümenli
beldesinden eğitim almak için Salar'a geldiğini söyledi. Yusuf Şen öğretmenin kendilerine hayatları boyunca çıkabilecek zorlukları öğrettiğini belirten Cönk, Zorlukları nasıl aşacağımızı anlatıyor Yusuf hocamız. Milletimizi, vatanımızı ve ailemizi sevmemizi öğretiyor. Hocamın derslerinden çok memnunum dedi.
İşçi,Yusuf Şen,Afyonkarahisar
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:49