Haberler» Güncel» Haber

AFYONKARAHİSAR SUNUCU UNUTTU, SALONDAKİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYUP, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

AFYONKARAHİSAR'da Zafer Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı krizi yaşandı.

25.08.2019 15:29
AFYONKARAHİSAR SUNUCU UNUTTU, SALONDAKİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYUP, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU
AFYONKARAHİSAR'da Zafer Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı krizi yaşandı. Sunucu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca salondakiler ayağa kalkıp önce İstiklal Marşı'nı okudu ardından da saygı duruşunda bulundu. Sunucu daha sonra salondakilerden özür diledi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı program öncesinde İstiklal Marşı ve saygı duruşu krizi yaşandı. Sunucu konuşması için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı kürsüye davet edip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca salonda bulunanlar yüksek sesle İstiklal Marşı'nın okunması gerektiğini söyledi. Daha sonra salondakiler ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. O sırada sunucu İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyalım diyerek salona seslendi. Bir süre sunucuyu dinlemeyen katılımcılar daha sonra sunucu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.
Ardından salondakiler saygı duruşu yapılmadığı için saygı duruşuna geçtiler. İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unutan sunucu, yoğunluktan dolayı böyle bir hata olduğunu belirterek, salondakilerden özür diledi.
AFYONKARAHİSAR SUNUCU UNUTTU, SALONDAKİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYUP, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Bingür Sönmez, Zafer Haftası, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38   MENBİÇ SINIRINDA, ELLER TETİKTE
16:38   UÇURUMDAN YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
16:36   Akşehir'de tarihi maç yeniden canlandırıldı
16:36   Kayseri Kadın Meclisi: "Emine'nin öldürülmesi kadın cinayetlerinin son bulmasında bir dönüm noktası...
16:36   Çatı yangını, komiser sayesinde söndürüldü
16:36   Dha dış- iran, israil saldırısını yalanladı
16:36   Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı