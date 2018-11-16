Afyonkarahisar Taksi ile Motosiklet Çarpıştı 1 Ölü

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde motosiklet ve taksinin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Erol yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Bulvarı ile Dr. Ali Al
Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Yusuf Bolat
'ın kullandığı 03 T 5118 plakalı taksi ile Ramazan Erol yönetimindeki 32 FF 273 plakalı motosiklet kavşak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Ramazan Erol, başından ve çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan Erol, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıvacı ustası olan Ramazan Erol, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücü Yusuf Bolat ifade işlemleri polis merkezine götürüldü.
Afyonkarahisar